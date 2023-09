La participation en famille Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 21 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Inscriptions sur : www.issy.com/reservation-espaceparent, l’Espace Parent-Enfant vous propose une soirée-débat sur le thème :

Dans sa rédaction remaniée en 2002, l’article 371.1 du Code civil relatif à l’autorité parentale introduit dans l’espace familial les principes d’ordre général adoptés le 20 novembre 1989 par l’ONU avec l’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Ainsi les parents ont-ils désormais le droit et le devoir d’as socier leurs enfants, selon leurs âges et leurs degrés de maturité, aux décisions qui les concernent. Et cette participation active et effective de l’enfant aux processus de prise de décisions le concernant est considérée comme l’un de ses droits essentiels.

Mais, en pratique et au quotidien de la vie fami liale, qu’en est-il vraiment aujourd’hui ? Comment prend-on des décisions – et quels types de décision

– en famille ? Qui décide de qui décide et de quelle façon on décide entre parents, enfants… mais aussi grands-parents, beaux-parents, etc. ?

Des méthodes sont-elles à promouvoir, à expéri menter et à évaluer en ces domaines ? Comment repenser, dans ce contexte, les notions d’autorité

parentale et de participation des enfants ? Ces passionnantes perspectives, et donc les expé riences, les espoirs et les controverses auxquelles

elles donnent lieu, seront abordés dans le cadre d’une conférence interactive introduite et animée par Frédéric Jésu.

Médecin, ancien pédopsychiatre de service public, militant pour la défense des droits de l’enfant, responsable associatif d’un centre social de quartier à Paris (19e ).

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 92 20 https://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/ L'Espace Parent-Enfant est une structure d'appui pour les parents, gérée par l'association CLAVIM et s'adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s'interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant