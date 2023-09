Philosophie de l’éducation : Silence et parole en éducation Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 14 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Philosophie de l’éducation : Silence et parole en éducation Mardi 14 novembre, 19h30 Espace Parent-Enfant Atelier gratuit, renseignements par téléphone, inscription en ligne, 30 participants par séance.

L’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour une rencontre débat :

philosophie de l’éducation animé par Gérard Lurol, jeudi 14 novembre 2023 de 19h30 à 21h30

Silence et parole en éducation

Dire oui, dire non, ne rien dire, tout dire ? Et si

nos manières de faire et de dire étaient aussi

importantes en éducation que ce que nous faisons

et disons ?

L’atelier est guidé et animé par Gérard Lurol, philosophe de l’éducation et psycho-pédagogue.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 92 20 https://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid »}] L’Espace Parent-Enfant est une structure d’appui pour les parents, gérée par l’association CLAVIM et s’adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s’interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T19:30:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

2023-11-14T19:30:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant

© grostock – JupiterImages