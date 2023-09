Le « Cocooning développemental », une stratégie active de soutien aux bébés Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 17 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Inscriptions sur : www.issy.com/reservation-espaceparent, l’Espace Parent-Enfant vous propose une soirée-débat sur le thème :

Vous, parents, êtes les personnes qui connaissez le mieux votre enfant et jouez un rôle fondamental dans son développement. Vous allez comprendre comment, dans votre vie quotidienne, votre présence aimante, chaleureuse et bienveillante et la façon dont vous allez l’installer auprès de vous, vont vous permettre de soutenir ses initiatives relationnelles, son jeu et son imagination et l’organisation de sa motricité. Cette présence active auprès de votre tout jeune bébé permet aussi un dépistage précoce d’éventuelles atypies et une meilleure prise en charge pour l’épanouis sement et le bien-être de votre enfant et de votre famille. Pour développer et vous aider à comprendre le Cocooning développemental, nous allons nous appuyer sur les connaissances actuelles en neuroscience du tout-petit.

Après une carrière comme médecin de PMI dans le 92, Marie-Agnès JEUNE, pédiatre, a orienté sa carrière vers les enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement. Elle est Directrice Médicale de la plateforme Diagnostic Autisme Arc en Ciel et du centre de jour Les Lierres à Sèvres. Elle est aussi Directrice médicale et scientifique de l’association les papillons Blancs de la Colline.

L'Espace Parent-Enfant est une structure d'appui pour les parents, gérée par l'association CLAVIM et s'adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s'interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T22:30:00+02:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant