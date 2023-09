Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 30 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans Samedi 30 septembre, 10h30 Espace Parent-Enfant Atelier gratuit, renseignements par téléphone, inscription par email, 5 participants par séance.

Dans le cadre de son cycle d’ateliers L’accueil du bébé et du jeune enfant, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour un atelier :

Chanter avec son enfant, animé par Marie-Anne Sévin, samedi 30 septembre 2023 de 10h30 à 12h

Offrez-vous le bonheur de juste chanter… en famille avec votre enfant âgé de 3 à 6 ans !

Lors de ces ateliers ludiques, vous serez amenés à explorer les sons, les rythmes, les chants et à découvrir votre musicien intérieur avec votre enfant.

Partager l’harmonie musicale le temps d’un atelier, c’est aussi rapporter un peu d’harmonie à la maison. Pendant 1h30, vous travaillerez sur le corps, la voix, le mouvement, vous jouerez et créerez des orchestres éphémères, partagerez les chants sans recherche de performance, simplement dans le plaisir de la musique ; ne dit-on pas : jouer de la musique ?

Cet atelier animé par Marie-Anne Sévin, musicienne en animation relationnelle, s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés par au moins un parent.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 92 20 https://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/ espaceparent-enfant@ville-issy.fr https://marieannesevinee.wordpress.com/ L'Espace Parent-Enfant est une structure d'appui pour les parents, gérée par l'association CLAVIM et s'adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s'interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant

