Danse parents-bébé Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 23 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Danse parents-bébé Samedi 23 septembre, 09h30 Espace Parent-Enfant Atelier gratuit, renseignements par téléphone, inscription par email, 4 duos parent-bébé par séance.

Dans le cadre de son cycle d’ateliers L’accueil du bébé et du jeune enfant, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour un atelier :

Danse parents-bébé animé par Pamela Cecilia PANIAGUA SÁNCHEZ, samedi 23 septembre 2023

Deux séances :

De 9h30 à 10h40 pour les enfants âgés de 12 à 20 mois

De 10h45 à 12h pour les enfants âgés de 21 mois à 2 ans et demi

Aucun besoin de savoir danser pour participer à la découverte de son corps avec son enfant en mouvement. Un temps ouvert et ludique pour bouger ensemble dans un espace imaginaire et musical, explorer ses possibilités corporelles dans le plaisir du mouvement, découvrir des matières, des couleurs, des lumières et des formes dans un jeu des corps en mouvement. Cet espace ouvrira la possibilité de se remettre en forme tout en douceur.

Il est proposé aux parents, père et/ou mère avec leur enfant âgé entre 1 an et 2 ans et demi :

d’offrir un espace où la relation avec son enfant est basée sur le jeu et la créativité

d’accompagner et d’écouter les propositions de l’enfant

de développer la capacité d’attention

de s’octroyer du temps pour soi, son corps, tout en étant avec son enfant

La séance se compose d’un accueil suivi d’un échauffement, de jeux d’imitations ou rythmiques avec des objets ou tissus colorés, des temps d’improvisations. Cet atelier ne constitue pas une présentation de techniques de danse avec bébé, mais un temps de partage, de plaisir et de découverte.

L’atelier est animé par Pamela Cecilia PANIAGUA SÁNCHEZ, danse thérapeute.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces ateliers, l’Espace Parent-Enfant essaie, dans la mesure du possible, d’inviter les parents à raison d’une séance par mois.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 92 20 https://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/ [{« type »: « email », « value »: « espaceparent-enfant@ville-issy.fr »}] L’Espace Parent-Enfant est une structure d’appui pour les parents, gérée par l’association CLAVIM et s’adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s’interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T09:30:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

2023-09-23T09:30:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant

© rohappy 123RF