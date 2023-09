Atelier pour enfants de parents séparés – 1ère séance Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 20 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre des ateliers Communiquer en famille, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour un cycle intitulé :

Atelier pour enfants de parents séparés, animé par Marie-Caroline SANSON et Roselyne DESFOSSÉS, mercredi 20 septembre 2023 de 10h à 11h30

Ce parcours est destiné aux enfants qui montrent des signes et comportements de souffrance suite à la séparation de leurs parents.

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure faite par la rupture et de mettre en place les conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Le parcours consiste en 5 séances sur 5 semaines consécutives, encadrées d’un entretien préalable et d’un bilan final avec les parents.

Le travail est structuré (c’est un groupe de soutien, pas un groupe de parole) pour que l’enfant démêle l’histoire et les émotions qu’il vit en se retrouvant dans une situation qu’il ne contrôle pas.

C’est donc une aide ponctuelle qui stimule les ressources et les facultés de résilience de l’enfant et donc restaure sa compétence à gérer les conséquences de la rupture.

L’efficacité du parcours repose sur l’enchaînement des 5 séances dans un ordre précis qui permet à l’enfant de retrouver une cohérence entre son vécu et son histoire. Ceci est permis par le recours à des activités ludiques et symboliques adaptées aux enfants. Les thèmes abordés par l’enfant sont successivement « mon histoire, mes émotions, mon estime de moi, vivre la différence, grandir dans ma nouvelle famille ».

Il s’agit donc d’un soutien de prévention précoce et ciblé. Le but est de permettre à l’enfant de « faire le deuil » de l’ancienne situation et de trouver de nouveaux piliers de sécurité dans sa situation actuelle.

Les groupes sont organisés pour des enfants de 4 à 12 ans et sont organisés par tranche d’âge. Ils accueillent généralement 3 à 5 participants

et sont animés par 1 ou 2 professionnels. Des groupes de fratries exclusives ou des parcours individuels sont possibles.

Le travail mené est semi-collectif, avec une alternance des activités collectives et des temps individuels. Les intervenants ont été formés par As’tram France et habilités pour mettre en oeuvre cette démarche.

