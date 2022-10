Spectacle A peu près égal à Einstein Espace Palumbo Saint-Sulpice-la-Pointe Catégories d’évènement: Saint-Sulpice-la-Pointe

Spectacle A peu près égal à Einstein Espace Palumbo, 4 novembre 2022, Saint-Sulpice-la-Pointe. Spectacle A peu près égal à Einstein Vendredi 4 novembre, 21h00 Espace Palumbo Un spectacle au croisement de la science et de la poésie, qui tente de comprendre et de nous faire comprendre ce qu’est l’intelligence. Espace Palumbo 33 ter route d’Albi 31240 saint-jean Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.quaidessavoirs.fr/lumieres-sur-le-quai »}] Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et néanmoins poétique cherche à comprendre ce qu’est l’intelligence. Cette exploration cognitive se nourrit d’informations scientifiques, de récits, de souvenirs, de questionnements… Y cohabitent science et récit, vrai et faux, sérieux et humour. // Cie Caus’ Toujours

// Spectacle en partenariat avec la ville de St Jean — Crédits : ©Doume — // Dans le cadre du festival annuel Lumières sur le Quai

