La cuisine de Marguerite Vendredi 8 mars 2024, 21h00 Espace Palumbo

Cie de la Dame – Théâtre/Journée des droits des femmes

Textes de Marguerite Duras cuisinés par Corinne Mariotto

Marguerite Duras et la cuisine c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé. L’histoire d’un plaisir simple mais intense qui avait une place privilégiée dans le quotidien de sa vie.

Elle aimait faire la cuisine et l’affirmait volontiers, cela lui venait de sa mère.

Cuisiner, pour elle, c’était avant tout une façon de donner de l’amour ; à ses amis notamment, pour qui Marguerite concoctait des plats et inventait des recettes, en silence, seule dans sa grande bâtisse de Neauphle-le-Château.

« La soupe au poireau. On croit savoir la faire, elle paraît si simple, et trop souvent on la néglige. Il faut qu’elle cuise entre quinze et vingt minutes et non pas deux heures – toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes… »

Marguerite Duras