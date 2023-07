Combo Jazz Espace Palumbo Saint-Jean, 25 février 2024, Saint-Jean.

Combo Jazz Dimanche 25 février 2024, 15h00 Espace Palumbo

Combo jazz de l’Union – Concert combo jazz

LE COMBO JAZZ DE L’UNION fait partie intégrante du pôle musical de L’union. C’est un ensemble musical sous forme d’atelier jazz – musique actuelle.

Contrairement à un Big Band, ou à un quartet de jazz, cet orchestre est à « géométrie variable». On peut y trouver des instruments de percussions, des cordes, des vents (bois et cuivres), du chant, des instruments électroniques. Le répertoire est assez riche allant de standards de jazz aux musiques bien plus récentes.

Cet ensemble présente une vingtaine de musiciens et cherche constamment à se renouveler en explorant les différents styles de musique qui s’offrent à lui.

Une part importante est laissée à l’improvisation, ce qui permet à chaque musicien de s’exprimer pleinement et librement au gré de ses envies et de ses humeurs.

Le résultat donne à chaque fois des concerts dynamiques, mêlant émotion et créativité, sans oublier le sens du spectacle.

De la Nouvelle Orléans à Stevie Wonder, de Duke Ellington à Bruno Mars en passant par Paris-Combo, nul doute que cet orchestre vous ravira les oreilles et vous laissera un très bon souvenir.

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-saintjean.mapado.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-25T15:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

