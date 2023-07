Concert Swing/lindy hop Espace Palumbo Saint-Jean, 4 février 2024, Saint-Jean.

Concert Swing/lindy hop Dimanche 4 février 2024, 15h00 Espace Palumbo

Swing Vandal’s – Swing/lindy hop – danse

Les Swing Vandals ont organisé pour vous un set live 100 % Lindy Hop dans la lignée des orchestres avec chanteuses telles qu’Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Dinah Washington, Cecile McLaurin ou encore Sarah Vaughan.

Leurs choix artistiques font la part belle aux trésors du répertoire, des années 1920 jusqu’à nos jours.

Un après-midi en trois temps :

45mn/1 heure de concert pur.

Démonstration de danseurs expérimentés.

45 minutes d’atelier de danse pour tous sur musique live.

www.swingvandals.com/lindy-hop

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-saintjean.mapado.com »}] [{« link »: « http://www.swingvandals.com/lindy-hop »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

