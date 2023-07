Concert Gospel Espace Palumbo Saint-Jean, 26 janvier 2024, Saint-Jean.

Concert Gospel Vendredi 26 janvier 2024, 21h00 Espace Palumbo

Comming’ Gospel – Gospel

Comming’ Gospel revisite les chants vibrants d’espérance des esclaves noirs américains à travers les grands standards gospel (Amazing grace, When the saints…) mais aussi des arrangements de chants pop en version gospel ( Adele, Coldplay, Léonard Cohen, Bob Marley…).

En concert, le chœur propose un programme varié alternant moments de transes dynamiques et de recueillement profond.

La qualité vocale, la richesse des arrangements, le rythme et le dynamisme qui se dégagent de l’ensemble feront de cette soirée, un moment d’émotion, de partage, de communion et d’espoir.

Chef de chœur: Loic Geffray

www.comming-gospel.fr

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-saintjean.mapado.com »}] [{« link »: « http://www.comming-gospel.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:00:00+01:00

