Le jour G Espace Palumbo Saint-Jean, 15 décembre 2023, Saint-Jean.

Le jour G Vendredi 15 décembre, 21h00 Espace Palumbo

Cie Mad Prod – Théâtre/comédie

Jean-Christophe est un homme économe (en fait, il est radin), pointilleux et méthodique (en fait, il est chiant) !

Malgré une demande en mariage chaotique, Christelle a dit « OUI ! ».

Après un an de préparatifs, le Grand Jour est arrivé. Tout a été planifié et calculé à l’euro près. Pourtant, ce qui devait être le plus beau jour de leur vie va rapidement se transformer en cauchemar, car on peut tout prévoir… sauf l’imprévisible.

Entre le Curé remplacé au pied levé par un confrère excentrique, un témoin ingérable et un marié qui cache bien son jeu, la soirée tourne au carnage !

_Par la compagnie Mad Prod _

Un spectacle écrit et interprété par : Adrien Benech et Marc Duranteau

Mise en scène de : Marc Duranteau

Extrait : https://tinyurl.com/dwht39mm

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-saintjean.mapado.com »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/dwht39mm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:15:00+01:00

2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:15:00+01:00