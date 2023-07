Concert musique du monde Espace Palumbo Saint-Jean, 19 novembre 2023, Saint-Jean.

Concert musique du monde Dimanche 19 novembre, 15h00 Espace Palumbo

La tribù de Bergame – Musique du monde

Si toutes les routes mènent à Rome, la nôtre est partie de Bergame.

Depuis le nord de l’Italie, cette route a emprunté bon nombre de chemins de traverse pour nous mener jusqu’ici.

Au cours de ce voyage il y a eu des détours, des contours, des retours mais il y a eu surtout des rencontres. De celles qui font mal à celles qui touchent ou font réfléchir, toutes ces rencontres ont permis de faire avancer et de continuer ce mouvement.

Ainsi est née la tribù de Bergame, une poignée de gens simples épris de liberté, qui ont la même envie de partage, de musique et de vie. Une tribu qui, partout où elle passe, pose un peu de son âme et laisse joie et allégresse.

Notre musique, portée par une guitare manouche, nous fait chanter et danser à chaque étape, chaque concert, chaque soir où la tribu se pose et s’agrandit. La vie est un mouvement alors la notre est nomade et malgré la diversité des rencontres on n’oublie pas d’où l’on vient.

Cinq musiciens expérimentés, chefs de file de cette tribu, viennent nous conter son histoire, ses doutes et ses envies. Des chansons en français et en italien qui nous parlent de ce voyage, des racines et des espoirs que portent toute la tribù de Bergame sur des rythmes swing et festifs.

Comme un passage de témoin générationnel, qui nous relie à notre passé et à notre diversité.

Tarif plein : 10€

Tarif enfant – de 12 ans : 5€

Place + 1 CD 17€ en prévente.

_Pour commander : okazooprod@gmail.com _

et 06 62 75 04 37

_Les places sont en vente sur le site suivant : _

https://www.billetweb.fr/la-tribu-de-bergame

Extrait : https://youtu.be/i9O4gCCUlpg

