« Tempo » Espace Palumbo Saint-Jean, 10 novembre 2023, Saint-Jean.

Vanessa Domiati – Spectacle de Flamenco théâtralisé

Tempo aborde la thématique du temps non seulement à travers la temporalité mais aussi à travers toutes les rythmiques qui le composent.

Ce spectacle réunit sur scène quatre artistes :

Une danseuse de flamenco et chorégraphe, une comédienne et metteur en scène, un chanteur compositeur, un musicien compositeur (guitariste et percussionniste).

Nous mettons en résonance le théâtre, la danse, la musique et le chant en incarnant des personnages d’une même famille dans des rapports très différents au temps.

C’est une rencontre entre la langue française et la langue espagnole, la subtilité des expressions françaises et la force des paroles du chant Flamenco, ponctuée par des textes d’auteurs (Federico García Lorca, Gérard de Nerval, Fernando Pessoa…)

_Distribution Artistique : _

Danse : Vanessa Domiati

Théâtre : Mirabelle Miro

Guitare : Olivier Vayre

Chant : Mariano Zamora

Réservation par téléphone

Espace Palumbo 33 ter route d'Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T21:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

