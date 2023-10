Alzheimer: aidant, le grand oublié ? Espace Palumbo Saint-Jean, 20 octobre 2023, Saint-Jean.

Alzheimer: aidant, le grand oublié ? Vendredi 20 octobre, 18h00 Espace Palumbo

18h

Accueil

18h10

Projection du documentaire « Tendre mémoire » de Yoni Nahum

(lauréat du prix de l’oeuvre institutionnelle 2023 par la SCAM – société civile des

auteurs multimédia).

33’35 – 2022 – 11e District, Prod8 – pour France Alzheimer

Synopsis

Il s’appelle Gérard. Il a soixante-quatorze ans. Il vit à Paris avec sa femme Marie.

Il est comédien. Il a été diagnostiqué Alzheimer il y a presque une année et doit

aujourd’hui adapter son quotidien avec la maladie déjà enclenchée. Lumineux et

optimistes, Gérard et Marie nous révèlent leur intime, de malade et d’aidante, sous

le prisme des activités bénéfiques pour ralentir la maladie, et surtout pour continuer

à vivre, aussi lucides qu’ils le peuvent avec cette mémoire qui se détériore.

18h50

Témoignages et interventions

Avec la participation de :

• Yoni Nahum, réalisateur

• Gérard et Marie Chevalier, personnages du documentaire

• Ginette Arias, Présidente de France Alzheimer 31

• Alain Gabrieli, vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, en charge des Personnes âgées, des Personnes handicapées et de l’accès aux soins

• ARS Occitanie

Espace Palumbo 33 ter route d'Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:30:00+02:00

