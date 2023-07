Le Tour du monde magique Espace Palumbo Saint-Jean Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Jean Le Tour du monde magique Espace Palumbo Saint-Jean, 15 octobre 2023, Saint-Jean. Le Tour du monde magique Dimanche 15 octobre, 15h00 Espace Palumbo Ben et Léo 5 à 12 ans Ben & Léo ont un rêve, celui de pouvoir VOLER ! Pour percer ce mystère, ils décident de partir faire le Tour du Monde à la découverte des plus grands magiciens. Revivez ce voyage incroyable à travers de nombreux tours de magie et des numéros visuels de jonglerie. En récoltant de la poudre magique tout au long de leur périple, Ben & Léo arriveront-ils enfin à VOLER ? www.benetleo.com/pages/jeune-public/le-tour-du-monde-magique.html Jeune public dès 5 ans // 1H Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.benetleo.com/pages/jeune-public/le-tour-du-monde-magique.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

