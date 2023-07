Soirée Gala de Magie Espace Palumbo Saint-Jean, 14 octobre 2023, Saint-Jean.

Soirée Gala de Magie Samedi 14 octobre, 20h30 Espace Palumbo

1 plateau de magiciens organisé en une succession de passages et disciplines différentes présenté par un animateur.

Stephax et Magali, Yurgen et Florette, Christophe Héry, Xavier Constantine, Rémi Ladoré.

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-saintjean.mapado.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

