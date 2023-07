« Je pense donc voilà » Espace Palumbo Saint-Jean, 13 octobre 2023, Saint-Jean.

« Je pense donc voilà » Vendredi 13 octobre, 21h00 Espace Palumbo

Festival de Magie 3ème édition

David Silaguy – Spectacle de magie, mentalisme, humour et philosophie

Sur scène, un magicien désabusé, perdu dans sa propre tête.

David a appris des choses qui paraissent extraordinaires aux yeux de son espèce, c’est une façon d’exister à travers le regard des autres. Mais toutes ces années de pratique, avec pour seul but, d’avoir une image d’homme surdoué, est-elle une quête raisonnable ?

Peut-elle le rendre heureux ?

Pour lui, le spectacle est un parcours initiatique vers le «pourquoi» de la vie. Mais peut-être l’est-il aussi pour le public qui observe ?

Un spectacle magique, étonnant, drôle et absurde, pour le spectateur curieux qui assiste à une représentation de David Silaguy.

Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=0Ar794xb4h0&t

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-saintjean.mapado.com »}] [{« data »: {« author »: « David SILAGUY », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande annonce pour donner envie de voir le spectacle !nnPlus d’infos sur mon site : www.davidsilaguy.comnnnImages: Maxime Pouyanne », « type »: « video », « title »: « Spectacle – Je pense donc voilu00e0 ! -« , « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0Ar794xb4h0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0Ar794xb4h0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHwAgpNwmpEL26jFjPQ2VMA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=0Ar794xb4h0&t »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00