Concert d’ouverture de saison Classi’ Swing Vendredi 29 septembre, 21h00 Espace Palumbo

Compagnie « Swing Hommes » – Humour musical

Un pianiste qui n’a de classique que la queue de pie, un guitariste qui se prend pour Django et Santana est un bassiste champion du monde de groove.

Après Beethoven ce manouche, Satané Mozart ! et Djobi-Djobach, les Swing’hommes renouent avec leurs premières amours et font sauter les verrous du concert traditionnel. Les trois interprètes vous inviteront à leur lancer des défis pour accomoder à la sauce que vous aurez choisie les plus belles pièces du répertoire.

Jérémy Bourges : Piano, clavier

Pierre Bernon : Guitare

Benoît Marot : Contrebasse, ukulélé basse, batterie

Sébastien Corona : Mise en scène

www.swinghommes.com/classiswing

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie-saintjean.mapado.com »}] [{« link »: « http://www.swinghommes.com/classiswing »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T21:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00

