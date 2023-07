Ciné d’été Espace Palumbo Saint-Jean, 27 juillet 2023, Saint-Jean.

Ciné d’été Jeudi 27 juillet, 16h00 Espace Palumbo

Entre l’école et son travail à l’auberge aux côtés de sa mamie, une petite fille formidable et pleine de vie apprend à grandir, aidée par d’étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Durée : 1h30

Inscription aux Granges

Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T16:00:00+02:00 – 2023-07-27T18:00:00+02:00

2023-07-27T16:00:00+02:00 – 2023-07-27T18:00:00+02:00