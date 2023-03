« Adrien » Espace Palumbo Saint-Jean Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Jean

« Adrien » Espace Palumbo, 7 avril 2023, Saint-Jean. « Adrien » Vendredi 7 avril, 20h30 Espace Palumbo Représentation du spectacle de théâtre « Adrien » par Jean-Pierre Dopagne. Cette pièce raconte l’histoire d’Adrien, qui décide d’arrêter de travailler pour ne faire que ce qui lui plaît. Son choix suscite l’incompréhension de son entourage, qui voit en lui un homme inactif. Cette fable aigre-douce, drôle et profonde à la fois, interroge la place du travail dans notre vie et les enjeux de la retraite. Ne manquez pas cette pièce originale et captivante, qui vous fera passer une soirée mémorable.

Mise en scène par Odette Miquel. Inscription sur rouffiac@gymnasia.fr ou au 05 61 09 06 93. Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:rouffiac@gymnasia.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00 – 2023-04-07T21:30:00+02:00

2023-04-07T20:30:00+02:00 – 2023-04-07T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Jean Autres Lieu Espace Palumbo Adresse 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Ville Saint-Jean Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace Palumbo Saint-Jean

Espace Palumbo Saint-Jean Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/

« Adrien » Espace Palumbo 2023-04-07 was last modified: by « Adrien » Espace Palumbo Espace Palumbo 7 avril 2023 Espace Palumbo Saint-Jean Saint Jean

Saint-Jean Haute-Garonne