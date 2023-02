Coucou c nous // Tous ô théâtre 2023 Espace Palumbo Saint-Jean Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Coucou c nous // Tous ô théâtre 2023 Espace Palumbo, 28 mars 2023, Saint-Jean. Coucou c nous // Tous ô théâtre 2023 Mardi 28 mars, 20h30 Espace Palumbo Saint-Jean Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie L’association GO…ELANS vous propose un spectacle intitulé «Coucou C nous » constitué de chansons et de saynètes qui de vaux de ville en vaux de chant a pour but d’amuser le public et de lui faire passer un bon moment dans la bonne humeur. Durée : 1h30 Participation libre (2 euros par don sera reversé pour la recherche sur le cancer). Tout public

2023-03-28T20:30:00+02:00

2023-03-28T22:30:00+02:00

