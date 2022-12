Conférence de Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre : « Littérature jeunesse et les tout-petits enfants » Espace Palumbo Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jean

Conférence de Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre : « Littérature jeunesse et les tout-petits enfants » Espace Palumbo, 11 février 2023, Saint-Jean. Conférence de Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre : « Littérature jeunesse et les tout-petits enfants » Samedi 11 février 2023, 09h00 Espace Palumbo Saint-Jean Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:relais.petiteenfance@mairie-saintjean.fr »}] A partir de quel âge peut-on lire des livres aux enfants ? Qu’est-ce que ça leur apporte ? Comment choisir les albums ?

Inscriptions : relais.petiteenfance@mairie-saintjean.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T09:00:00+01:00

2023-02-11T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Jean Autres Lieu Espace Palumbo Adresse 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Espace Palumbo Saint-Jean Departement Haute-Garonne

Espace Palumbo Saint-Jean Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/

Conférence de Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre : « Littérature jeunesse et les tout-petits enfants » Espace Palumbo 2023-02-11 was last modified: by Conférence de Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre : « Littérature jeunesse et les tout-petits enfants » Espace Palumbo Espace Palumbo 11 février 2023 Espace Palumbo Saint-Jean Saint Jean

Saint-Jean Haute-Garonne