à partir de 3€

Concert Rock 'n' Toys, dès 6 ans Troisième épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90's est un véritable

voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio

K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne

se regardaient que sur MTV.

Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournées, plus de

800 concerts et des millions de vues sur internet, « The Wackids »

sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du

rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants,

Blowmaster, Wildfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du

rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts.

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans un

retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra

aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.

« Vous avez peur de passer pour un vieux déchet aux yeux de vos enfants ?

Amenez-les voir les Wackids, vous reviendrez au top de la coolitude. »

Sud-Ouest

