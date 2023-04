Conférence : L’Europe en panne d’énergie, pour une politique énergétique commune Espace Ouest France, 30 mai 2023, Rennes.

Le MOUVEMENT EUROPEEN ILLE ET VILAINE vous invite à une conférence/débat animée par Michel DERDEVET, Président de « Confrontations Europe », Président de la Maison de l’Europe de Paris, ancien Directeur EDF.

« L’Europe en panne d’énergie: pour une politique énergétique commune »

Il paraît lointain le temps où l’Europe s’affirmait sur la scène internationale grâce à Robert Schuman, Jean Monnet et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.

L’année écoulée aura été marquée par la révélation des fragilités de notre continent en matière énergétique : dépendance vis-à-vis des importations d’énergies fossiles russes ; remise en cause du marché intérieur de l’énergie et des bénéfices attendus sur les prix ; décalage entre l’affichage d’objectifs volontaristes pour lutter contre le changement climatique et actions concrètes communes engagées ; …

En réponse, les trois piliers de l’Europe de l’énergie doivent aujourd’hui être reconstruits ou, à tout le moins, sérieusement consolidés: la sécurité des approvisionnements, paralysée par les divergences des Etats membres face à l’agressivité et au poids économique des autres grandes puissances (Russie, Chine, États-Unis); l’exigence environnementale qui n’est pas à la hauteur des enjeux du changement climatique, en dépit de la prétention européenne à un leadership mondial ; la création d’un marché unifié de l’énergie (gaz, électricité), dont la forme actuelle n’a pas encore apporté la preuve des vertus de la concurrence sur le terrain d’un approvisionnement sûr et efficient.

A un an des élections européennes, l’heure est sans doute à l’émergence d’une grande ambition commune, une vraie politique énergétique européenne, faisant fi du « narcissisme des petites différences » (S. Freud), et engageant les 27 Etats membres de manière unie dans une démarche à la fois politique et économique ambitieuse. Cela passe à l’évidence, en amont, par la recherche des convergences possibles entre la France et l’Allemagne.

2023-05-30T18:00:00+02:00 – 2023-05-30T20:00:00+02:00

