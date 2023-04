Conférence : L’Union Européenne, nouveaux regards vers l’est Espace Ouest France Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence : L’Union Européenne, nouveaux regards vers l’est Espace Ouest France, 23 mai 2023, Rennes. Conférence : L’Union Européenne, nouveaux regards vers l’est Mardi 23 mai, 18h00 Espace Ouest France Entrée libre dans la limite des places disponibles réservation conseillée à https://bit.ly/41mhBVT ‘L’Union européenne : nouveaux regards vers l’Est ». Alors que la guerre fait rage en Ukraine, les regards se tournent à nouveau vers l’est de l’Europe. L’Ukraine et la Moldavie ont rejoint le camp des candidats à l’élargissement qui se composait déjà des pays des Balkans occidentaux.

Pour avoir trop hésité à considérer le danger russe, la France et l’Allemagne se trouvent dans une position qui ne leur permet pas de s’opposer au principe de cet élargissement. Ce dernier n’est pourtant pas sans poser problème, car l’état de droit nécessite de faire de grands progrès dans la plupart des pays candidats. L’élargissement met les membres de l’Union européenne face à la même question qu’au sortir de la guerre froide: comment avancer dans un projet géopolitique de protection de l’Est de l’Europe tout en préservant les acquis d l’intégration européenne. Cette fois-ci, la contrainte géopolitique est toutefois plus urgente en raison du choix de la Russie de faire la guerre. Espace Ouest France 38 rue du Pré Botté Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/41mhBVT »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T18:00:00+02:00 – 2023-05-23T20:00:00+02:00

2023-05-23T18:00:00+02:00 – 2023-05-23T20:00:00+02:00 Union Européenne géopolitique

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Espace Ouest France Adresse 38 rue du Pré Botté Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Espace Ouest France Rennes

Espace Ouest France Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Conférence : L’Union Européenne, nouveaux regards vers l’est Espace Ouest France 2023-05-23 was last modified: by Conférence : L’Union Européenne, nouveaux regards vers l’est Espace Ouest France Espace Ouest France 23 mai 2023 espace ouest france rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine