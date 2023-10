Veillée de lectures des poèmes de William S. Merwin Espace Orlando Saint-Jean-Lespinasse, 24 novembre 2023, Saint-Jean-Lespinasse.

Saint-Jean-Lespinasse,Lot

William S.Merwin et Peter Orlando, deux américains dans le Lot.

Invitation à venir écouter des poèmes William S.Merwin, dans une maison à l’architecture traditionnelle du petit patrimoine local où sont installées les oeuvres du peintre Olrando. Pour clore cette année, poursuivant avec le poète le chemin pierreux du Causse et pour faire suite aux cinq soirées » Cailloux d’étoiles » , notre terre du Causse à Lacam, au hameau de Barrières à Miers, à Carennac, Le bastit et Gintrac, ce sont maintenant ses textes les plus récents et engagés comme témoins du bouleversement du paysage et des disparitions massives que nous vous ferons partager : dis moi ce que tu vois en train de disparaitre et je te dirai qui tu es (Tell me what you see vanishing and I will telle you who you are E.L

Conception et lecture : Eric Louviot.

2023-11-24 19:00:00 fin : 2023-11-24 21:30:00. EUR.

Espace Orlando Place de l’Église

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie



William S.Merwin and Peter Orlando, two Americans in the Lot.

An invitation to come and listen to William S.Merwin’s poems, in a house with traditional local heritage architecture, where the works of the painter Olrando are installed. To close this year, continuing with the poet on the stony path of the Causse and following on from the five « Cailloux d’étoiles » evenings held on our Causse land at Lacam, the hamlet of Barrières in Miers, Carennac, Le Bastit and Gintrac, we will now be sharing with you his most recent, committed texts as witnesses to the upheaval of the landscape and mass disappearances: dis moi ce que tu vois en train de disparaitre et je te dirai qui tu es (Tell me what you see vanishing and I will tell you who you are E.L

Concept and reading: Eric Louviot

William S. Merwin y Peter Orlando, dos americanos en el Lote.

Le invitamos a venir a escuchar los poemas de William S. Merwin, en una casa de arquitectura tradicional del patrimonio local, donde se exponen las obras del pintor Olrando. Para terminar el año, siguiendo los pasos del poeta por el camino pedregoso del Causse y tras cinco veladas de « Cailloux d’étoiles » (guijarros de estrellas) en nuestras tierras del Causse, en Lacam, la aldea de Barrières en Miers, Carennac, Le Bastit y Gintrac, compartiremos con ustedes sus textos más recientes, testimonio de la agitación del paisaje y de las desapariciones masivas: dis moi ce que tu vois en train de disparaitre et je te dirai qui tu es (Dime lo que ves desaparecer y te diré quién eres E.L

Concepto y lectura: Eric Louviot

William S.Merwin und Peter Orlando, zwei Amerikaner im Lot.

Einladung, Gedichte von William S. Merwin zu hören, in einem Haus mit traditioneller Architektur, das zum kleinen lokalen Kulturerbe gehört und in dem die Werke des Malers Olrando ausgestellt sind. Zum Abschluss dieses Jahres, in dem wir mit dem Dichter den steinigen Weg des Causse fortsetzen und an die fünf Abende « Cailloux d’étoiles » anknüpfen, die in unserem Land des Causse in Lacam, im Weiler Barrières in Miers, in Carennac, Le bastit und Gintrac stattfanden, sind es nun seine jüngsten und engagiertesten Texte als Zeugen der Umwälzung der Landschaft und des Massensterbens, die wir Sie teilen lassen werden: dis me what you see vanishing and I will tel you who you are E.L

Konzept und Lesung: Eric Louviot

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Vallée de la Dordogne