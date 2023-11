En attendant Noël à Ouvrouer les Champs Espace Oratorien Ouvrouer-les-champs Catégorie d’Évènement: Ouvrouer-les-champs En attendant Noël à Ouvrouer les Champs Espace Oratorien Ouvrouer-les-champs, 10 décembre 2023, Ouvrouer-les-champs. En attendant Noël à Ouvrouer les Champs Dimanche 10 décembre, 13h30 Espace Oratorien Ateliers créatifs, jeux, goûter, musique, Photos avec le Père Noël Espace Oratorien Route de Vienne, Ouvrouer-les-champs Ouvrouer-les-champs [{« type »: « email », « value »: « ape.45150@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T13:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00

2023-12-10T13:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00 FMACEN045V50BDTU APE Détails Catégorie d’Évènement: Ouvrouer-les-champs Autres Lieu Espace Oratorien Adresse Route de Vienne, Ouvrouer-les-champs Ville Ouvrouer-les-champs Lieu Ville Espace Oratorien Ouvrouer-les-champs latitude longitude 47.82495;2.173305

Espace Oratorien Ouvrouer-les-champs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouvrouer-les-champs/