DON DU SANG
Jeudi 21 septembre, 15h00
Espace Olympe de gouges
Orléans

sur RDV
En 1heure, vous pouvez sauver 3 vies !

A partir de 18 ans, venir avec une pièce d'identité.

Espace Olympe de gouges
3 rue Edouard Branly
45100 Orléans
Loiret
Centre-Val de Loire

