FIN DE VIE EN FRANCE : CE QUI DOIT CHANGER Espace Olympe de gouges, 24 mai 2023, Orléans. FIN DE VIE EN FRANCE : CE QUI DOIT CHANGER Mercredi 24 mai, 19h00 Espace Olympe de gouges Entrée libre et gratuite Conférence animée par le Dr Anne Vivien, vice-présidente de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité Espace Olympe de gouges 3 rue Edouard Branly 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

