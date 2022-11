Tournoi de Roller Derby Espace Olympe de gouges Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Tournoi de Roller Derby Espace Olympe de gouges, 19 novembre 2022, Orléans. Tournoi de Roller Derby Samedi 19 novembre, 12h00 Espace Olympe de gouges

3 matchs, 3 équipes Élite Espace Olympe de gouges 3 rue Edouard Branly 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Une première à Orléans ! Samedi 19 novembre, notre équipe organise un tournoi de Roller Derby de niveau Élite. Ne manquez pas cette occasion, peut-être unique cette saison, de voir des matchs à domicile. Trois équipes et trois matchs avec les 3e, 7e et 8e françaises Ouverture des portes à 11h30

▪️ 12h : Orléans Roller Derby VS Paris Roller Derby

▪️ 15h : Roller Derby Lille VS Paris Roller Derby

▪️ 18h : Orléans Roller Derby VS Roller Derby Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T12:00:00+01:00

2022-11-19T20:00:00+01:00

