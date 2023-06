Conférence ‘Fortifications et défenses côtières’ Espace Olympe-de-Gouges Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Conférence 'Fortifications et défenses côtières' Samedi 8 juillet, 18h00 Espace Olympe-de-Gouges Entrée libre: 0 Laurent Delpire: directeur du Patrimoine et de l'Urbanisme à la mairie du Croisic et conservateur des Antiquités et Objets d'Art de Loire-Atlantique au ministère de la Culture. «Proue de l'Atlantique commandant l'entrée de l'estuaire de la Loire au nord, la presqu'île du Croisic bénéficia au cours des siècles de nombreuses phases de fortifications, qui, sans en faire un site stratégique comme Port-Louis ou Belle-Isle, contribua au caractère militaire du site où la défense côtière tint toujours une place importante pour le pouvoir, en particulier du fait du commerce du sel». Laurent Delpire nous parlera également du château du Croisic qui occupait le site de l'actuelle place Dinan entre le XIVe et le XVIIIe siècle, dont les vestiges ont été mis à jour par de récents travaux archéologiques.

