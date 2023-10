Fête de la science 2023 : Soirée cinéma inédite Espace Odysselec – CNPE Paluel, 10 octobre 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

À l’occasion de la Fête de la Science 2023, la centrale nucléaire de Paluel organise une soirée cinéma inédite consacrée à la thématique de la radioactivité mardi 10 octobre. Cet événement unique en son genre promet une expérience captivante et éducative pour tous les participants.

Le programme de la soirée du mardi 10 octobre 2023 est le suivant :

>18h : ateliers et présentations des métiers en lien avec la radioactivité. L’espace Odysselec vous ouvre ses portes pour une expérience immersive. Rencontrez nos experts du service de santé au travail, du service spécialisé en radioprotection et du service de formation, qui seront présents pour partager sur leur expertise dans le domaine de la radioactivité. Vous pourrez poser toutes vos questions et découvrir le quotidien de ces métiers essentiels à la centrale.

>19h : encas offert et poursuite des échanges après les ateliers. Profitez de cette occasion pour continuer à discuter avec nos experts et en découvrir davantage sur la radioactivité.

>20h : La soirée s’achèvera avec une projection spéciale du film « Radioactive ».

Inspiré de la vie de la célèbre scientifique Marie Curie, ce film explore les découvertes en matière de radioactivité et leur impact sur la science et la société.

Asseyez-vous et laissez-vous emporter par cette histoire fascinante !

Modalités d’inscription : cette soirée est ouverte aux participants à partir de 10 ans. Les inscriptions sont obligatoires et doivent être effectuées avant le 6 octobre 2023. Pour vous inscrire, veuillez contacter l’équipe d’organisation au 02 35 57 69 99 ou par courriel à paluel-cip-visites@edf.fr.

La Centrale Nucléaire de Paluel est heureuse de participer à la Fête de la Science 2023. Nous attendons avec impatience de vous accueillir pour cette soirée éducative et divertissante..

2023-10-10 19:00:00 fin : 2023-10-10 . .

Espace Odysselec – CNPE Hameau de Conteville

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



To coincide with the Fête de la Science 2023, the Paluel nuclear power plant is organizing a unique film evening on the theme of radioactivity on Tuesday, October 10. This unique event promises a captivating and educational experience for all participants.

The program for the evening of Tuesday, October 10, 2023 is as follows:

>6pm: workshops and presentations on radioactivity-related professions. The Odysselec space opens its doors for an immersive experience. Meet our experts from the occupational health department, the radiation protection department and the training department, who will be on hand to share their expertise in the field of radioactivity. You’ll be able to ask any questions you may have, and find out about the day-to-day work of these essential professions at the plant.

>7 p.m.: refreshments will be provided, and discussions will continue after the workshops. Take advantage of this opportunity to continue chatting with our experts and find out more about radioactivity.

>8pm: The evening ends with a special screening of the film « Radioactive ».

Inspired by the life of the famous scientist Marie Curie, this film explores the discoveries of radioactivity and their impact on science and society.

Sit back and let yourself be carried away by this fascinating story!

How to register: this evening is open to participants aged 10 and over. Registration is compulsory and must be completed by October 6, 2023. To register, please contact the organization team on 02 35 57 69 99 or by e-mail at paluel-cip-visites@edf.fr.

The Paluel Nuclear Power Plant is delighted to be taking part in the Fête de la Science 2023. We look forward to welcoming you to this educational and entertaining evening.

Con motivo de la Fiesta de la Ciencia 2023, la central nuclear de Paluel organiza el martes 10 de octubre una velada cinematográfica única sobre el tema de la radiactividad. Este evento único promete una experiencia cautivadora y educativa para todos los participantes.

El programa de la velada del martes 10 de octubre de 2023 es el siguiente:

>6 de la tarde: talleres y presentaciones sobre profesiones relacionadas con la radiactividad. El espacio Odysselec le abre sus puertas para vivir una experiencia de inmersión. Conozca a nuestros expertos del departamento de salud laboral, del departamento de protección radiológica y del departamento de formación, que estarán a su disposición para compartir su experiencia en el campo de la radiactividad. Podrá hacer todas sus preguntas y conocer el día a día de estas profesiones esenciales en la central.

>7 p.m.: se ofrecerá un refrigerio y los debates continuarán tras los talleres. Aproveche esta oportunidad para seguir charlando con nuestros expertos y saber más sobre la radiactividad.

>8 p.m.: la velada finaliza con una proyección especial de la película « Radiactivo ».

Inspirada en la vida de la famosa científica Marie Curie, esta película explora los descubrimientos de la radiactividad y su impacto en la ciencia y la sociedad.

Siéntese y déjese llevar por esta fascinante historia

Cómo inscribirse: esta velada está abierta a participantes mayores de 10 años. La inscripción es obligatoria y debe realizarse antes del 6 de octubre de 2023. Para inscribirse, póngase en contacto con el equipo organizador en el 02 35 57 69 99 o por correo electrónico en paluel-cip-visites@edf.fr.

La Central Nuclear de Paluel se complace en participar en la Fiesta de la Ciencia 2023. Estaremos encantados de recibirle en esta velada pedagógica y lúdica.

Anlässlich der Fête de la Science 2023 organisiert das Kernkraftwerk Paluel am Dienstag, den 10. Oktober einen neuartigen Filmabend zum Thema Radioaktivität. Diese einzigartige Veranstaltung verspricht ein fesselndes und lehrreiches Erlebnis für alle Teilnehmer.

Das Programm für den Abend am Dienstag, den 10. Oktober 2023, sieht wie folgt aus:

>18 Uhr: Workshops und Präsentationen von Berufen, die mit Radioaktivität in Verbindung stehen. Der Odysselec-Raum öffnet seine Türen für eine immersive Erfahrung. Treffen Sie unsere Experten des arbeitsmedizinischen Dienstes, des Fachdienstes für Strahlenschutz und des Ausbildungsdienstes, die anwesend sein werden, um über ihr Fachwissen im Bereich der Radioaktivität zu berichten. Sie können alle Ihre Fragen stellen und den Alltag dieser für das Kraftwerk wichtigen Berufe kennenlernen.

>19 Uhr: Kostenloser Imbiss und Fortsetzung des Austauschs nach den Workshops. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um weiter mit unseren Experten zu diskutieren und mehr über Radioaktivität zu erfahren.

>20 Uhr: Der Abend endet mit einer Sondervorführung des Films « Radioactive ».

Inspiriert vom Leben der berühmten Wissenschaftlerin Marie Curie, erforscht dieser Film die Entdeckungen der Radioaktivität und ihre Auswirkungen auf Wissenschaft und Gesellschaft.

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von dieser faszinierenden Geschichte mitreißen!

Anmeldemodalitäten: Dieser Abend steht Teilnehmern ab 10 Jahren offen. Die Anmeldung ist obligatorisch und muss bis zum 6. Oktober 2023 erfolgen. Um sich anzumelden, kontaktieren Sie bitte das Organisationsteam unter 02 35 57 69 99 oder per E-Mail an paluel-cip-visites@edf.fr.

Das Kernkraftwerk Paluel freut sich, an der Fête de la Science 2023 teilnehmen zu können. Wir freuen uns darauf, Sie an diesem lehrreichen und unterhaltsamen Abend begrüßen zu dürfen.

