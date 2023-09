Animations à l’espace Odysselec de la centrale EDF Espace Odysselec – Centrale Nucléaire de Paluel Paluel, 23 octobre 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

Tous les après-midi, visites libres de l’espace Odyssélec et réalité immersive avec prêt de casque de réalité virtuelle..

Lundi 2023-10-23 fin : 2023-10-27 . .

Espace Odysselec – Centrale Nucléaire de Paluel

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Every afternoon, free visits of the Odyssélec space and immersive reality with loan of virtual reality headset.

Todas las tardes, visitas gratuitas del espacio Odyssélec y realidad inmersiva con préstamo de auriculares de realidad virtual.

Jeden Nachmittag freie Besichtigung des Odyssélec-Bereichs und immersive Realität mit Verleih von Virtual-Reality-Helmen.

