Animations à l’espace Odysselec de la centrale EDF Espace Odysselec – Centrale Nucléaire de Paluel Paluel, 30 août 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

Animations pour les enfants le mercredi à 14h. A partir de 8 ans.

– Sur inscription au 02 35 57 69 99.

2023-08-30 14:00:00 fin : 2023-08-30 . .

Espace Odysselec – Centrale Nucléaire de Paluel

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Children’s activities on Wednesdays at 2pm. Ages 8 and up.

? Please register on 02 35 57 69 99

Actividades para niños los miércoles a las 14.00 horas. Para niños a partir de 8 años.

? Inscripción previa en el 02 35 57 69 99

Animationen für Kinder am Mittwoch um 14 Uhr. Ab 8 Jahren.

? Nach Anmeldung unter 02 35 57 69 99

Mise à jour le 2023-06-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche