Le circuit vert de l’énergie – Sorties accompagnées Espace Odysselec – Centrale Nucléaire de Paluel Paluel, 19 juillet 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

Cet été, explorez la Côte d’Albâtre en vélo et en trottinette électrique!

De la centrale nucléaire de Paluel à Fécamp, accompagné d’un guide touristique, découvrez l’engagement d’EDF et du territoire pour le bas carbone (centrale nucléaire, éoliennes terrestres et nouveauté du parc éolien en mer de Fécamp).

Laissez vous emporter par les paysages grandioses de la Côte d’Albâtre, à votre rythme, dans le respect de l’environnement.

Sorties gratuites tous les mercredis après-midi du 5 juillet au 13 septembre.

> vélo électrique : 12 et 26 juillet; 30 août; 13 septembre

> trottinette électrique tout terrain : 5 et 19 juillet; 2, 9, 16 et 23 août; 6 septembre

Conditions nécessaires :

bonne condition physique,

11 personnes maximum pour le vélo,

9 personnes maximum pour la trottinette

minimum 12 ans et 1m40

Nous nous réservons le droit de ne pas accepter un enfant si sa taille est trop juste pour manipuler les engins.

Réservation obligatoire..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . .

Espace Odysselec – Centrale Nucléaire de Paluel

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



This summer, explore the Côte d’Albâtre by bike and electric scooter!

From the Paluel nuclear power plant to Fécamp, accompanied by a tour guide, discover EDF’s and the region’s commitment to low-carbon development (nuclear power plant, onshore wind turbines and the new Fécamp offshore wind farm).

Let yourself be carried away by the breathtaking landscapes of the Côte d’Albâtre, at your own pace and with respect for the environment.

Free outings every Wednesday afternoon from July 5 to September 13.

> electric bikes: July 12 and 26; August 30; September 13

> all-terrain electric scooter: July 5 and 19; August 2, 9, 16 and 23; September 6

Prerequisites :

good physical condition,

11 people maximum for the bike,

9 people maximum for the scooter

minimum age 12 and 1m40

We reserve the right not to accept children who are too small to handle the machines.

Reservations required.

Este verano, explore la Côte d’Albâtre en bicicleta y patinete eléctrico

De la central nuclear de Paluel a Fécamp, acompañado por un guía turístico, descubra el compromiso de EDF y de la región con el desarrollo bajo en carbono (central nuclear, aerogeneradores en tierra y el nuevo parque eólico marino de Fécamp).

Déjese llevar por los impresionantes paisajes de la Côte d’Albâtre, a su ritmo y respetando el medio ambiente.

Salidas gratuitas todos los miércoles por la tarde del 5 de julio al 13 de septiembre.

> bicicletas eléctricas: 12 y 26 de julio; 30 de agosto; 13 de septiembre

> scooter eléctrico todo terreno: 5 y 19 de julio; 2, 9, 16 y 23 de agosto; 6 de septiembre

Requisitos :

buena condición física,

11 personas máximo para la moto,

9 personas máximo para el scooter

edad mínima 12 años y 1m40

Nos reservamos el derecho de no aceptar niños demasiado pequeños para manejar las máquinas.

Reserva obligatoria.

Erkunden Sie diesen Sommer die Alabasterküste mit dem Fahrrad oder dem Elektroroller!

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers vom Kernkraftwerk Paluel bis nach Fécamp das Engagement von EDF und der Region für eine CO2-arme Energieversorgung (Kernkraftwerk, Onshore-Windkraftanlagen und der neue Offshore-Windpark von Fécamp).

Lassen Sie sich von den grandiosen Landschaften der Alabasterküste mitreißen, in Ihrem eigenen Tempo und mit Respekt für die Umwelt.

Kostenlose Ausflüge jeden Mittwochnachmittag vom 5. Juli bis zum 13. September.

> Elektrofahrrad: 12. und 26. Juli, 30. August, 13. September

> Geländeroller: 5. und 19. Juli; 2., 9., 16. und 23. August; 6. September

Notwendige Voraussetzungen:

gute körperliche Verfassung,

maximal 11 Personen für das Fahrrad,

9 Personen maximal für das Tretrollerfahren

mindestalter: 12 Jahre und 1,40 m

Wir behalten uns das Recht vor, ein Kind nicht zu akzeptieren, wenn seine Körpergröße zu knapp ist, um die Geräte zu bedienen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche