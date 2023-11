Buenos Aires en Perche – Festival Tango Argentin Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 6 septembre 2024, Rémalard en Perche.

5ème édition du festival de Tango Argentin organisé par l’association Scène d’Influence.

3 jours autour de la culture argentine, la danse et la musique, démonstrations de Maestros argentins.

Plus d’informations sur https://www.buenosairesenperche.com/.

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



5th edition of the Argentine Tango festival organized by the Scène d’Influence association.

3 days of Argentine culture, dance and music, with demonstrations by Argentine Maestros.

Further information at https://www.buenosairesenperche.com/

5ª edición del festival de Tango Argentino organizado por la asociación Scène d’Influence.

3 días de cultura, danza y música argentinas, con demostraciones de maestros argentinos.

Para más información, visite https://www.buenosairesenperche.com/

5. Ausgabe des argentinischen Tangofestivals, das von der Vereinigung Scène d’Influence organisiert wird.

3 Tage rund um die argentinische Kultur, Tanz und Musik, Vorführungen von argentinischen Maestros.

Weitere Informationen unter https://www.buenosairesenperche.com/

