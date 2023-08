Festival Jeunesse Tout Courts Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 7 juin 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

8ème édition. Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival Jeunesse tout Courts est un festival international de films de courts métrages sur le thème de la jeunesse qui se déroule à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche.

Pratique : Entrée libre – En savoir + : http://jeunesse-tout-courts.com.

Espace Octave Mirbeau Rémalard

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



7th edition. Conceived by Anne Revel Bertrand, the Festival Jeunesse tout Courts is an international festival of short films on the theme of youth that takes place at the Espace Octave Mirbeau in Rémalard en Perche.

To know more : http://jeunesse-tout-courts.com

8ª edición. Concebido por Anne Revel Bertrand, el Festival Jeunesse tout Courts es un festival internacional de cortometrajes sobre el tema de la juventud, que se celebra en el Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche.

Información práctica: Entrada gratuita – Más información: http://jeunesse-tout-courts.com

8. Ausgabe. Das von Anne Revel Bertrand konzipierte Festival Jeunesse tout Courts ist ein internationales Festival für Kurzfilme zum Thema Jugend, das im Espace Octave Mirbeau in Rémalard en Perche stattfindet.

Praktische Informationen: Freier Eintritt – Weitere Informationen: http://jeunesse-tout-courts.com

