Natacha et Nuits de Princes – Spectacle Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, dimanche 17 mars 2024.

Rémalard en Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

Balalaïka, domra russes et guitares se mêleront aux chansons grâce au groupe Natacha et Nuits de Princes. Natacha Fialkovsky (auteur, interprète) et les musiciens Olivier Cahours (guitare, arrangements et composition), Pascal Storch (guitare, chant, cavaquinho, cajon) et Natalia Trocina (domra) interpréteront un mélange inspiré de romances russes et d’airs tsiganes, de berceuses slaves et de swing manouche, traversé parfois d’envolées jazz ou chanson française…

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire – Réservation conseillée à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard. Une organisation de la Commission Culture de Rémalard en Perche.

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT CdC Coeur du Perche