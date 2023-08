Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « Un homme intègre » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 9 février 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

« Un homme intègre » de Mohammad Rasoulof, avec Reza Akhlaghirad, Soudabeth Beizaee.

Reza, installé en pleine nature, avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poisson d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le convaincre de vendre. Un impressionnant thriller social, qui se révèle implacable conte la corruption généralisée au pays des mollahs.

Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



« A Man of Integrity » by Mohammad Rasoulof, with Reza Akhlaghirad, Soudabeth Beizaee.

Reza, who lives in the wilderness with his wife and son, leads a secluded life raising freshwater fish. A private company with its sights set on his land will do anything to convince him to sell. An impressive social thriller, which proves to be an implacable tale of widespread corruption in the land of the mullahs.

Practical: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire, Rémalard.

« Un hombre íntegro », de Mohammad Rasoulof, con Reza Akhlaghirad y Soudabeth Beizaee.

Reza vive aislado en el campo con su mujer y su hijo, criando peces de agua dulce. Una empresa privada que tiene sus miras puestas en sus tierras hará cualquier cosa para convencerle de que las venda. Se trata de un impresionante thriller social que denuncia sin paliativos la corrupción generalizada en el país de los mulás.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

« Ein integrer Mann » von Mohammad Rasoulof, mit Reza Akhlaghirad, Soudabeth Beizaee.

Reza, der sich mit seiner Frau und seinem Sohn in der Wildnis niedergelassen hat, führt ein zurückgezogenes Leben und widmet sich der Aufzucht von Süßwasserfischen. Ein Privatunternehmen, das es auf sein Land abgesehen hat, würde alles tun, um ihn zum Verkauf zu bewegen. Ein beeindruckender Sozialthriller, der schonungslos die weit verbreitete Korruption im Land der Mullahs thematisiert.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

