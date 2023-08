Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « 100 000 dollars au soleil » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 12 janvier 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

« 100 000 dollars au soleil » de Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Bernard Blier, Gert Fröbe.

Aux portes du désert, Castigliano dirige une entreprise de transports routiers. Il recrute un jour Hans Steiner, à qui il confie la mission de conduire un chargement clandestin de cent mille dollars au coeur de l’Afrique.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2024-01-12 20:30:00 fin : 2024-01-12 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



« 100,000 dollars in the sun » by Henri Verneuil with Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Bernard Blier, Gert Fröbe.

On the edge of the desert, Castigliano runs a trucking company. One day, he recruits Hans Steiner to drive a clandestine shipment of one hundred thousand dollars into the heart of Africa.

Practical: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire, Rémalard.

« 100.000 dólares al sol » de Henri Verneuil con Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Bernard Blier, Gert Fröbe.

Al borde del desierto, Castigliano dirige un negocio de transporte por carretera. Un día recluta a Hans Steiner para conducir un cargamento clandestino de cien mil dólares al corazón de África.

Práctica: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

« 100.000 Dollar in der Sonne » von Henri Verneuil mit Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Bernard Blier, Gert Fröbe.

Am Rande der Wüste leitet Castigliano ein Unternehmen für Straßentransporte. Eines Tages wirbt er Hans Steiner an, dem er den Auftrag erteilt, eine blinde Ladung von hunderttausend Dollar ins Herz Afrikas zu fahren.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

