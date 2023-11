« Will & Walt » – Spectacle Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 17 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Spectacle de Magie-Mentalisme de la compagnie Les preneurs de têtes.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire. Tarifs : 10€, demi-tarif pour les étudiants & demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation conseillée à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard.

Une organisation de la Commission Culture de Rémalard en Perche..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Magic-Mentalism show by the company Les preneurs de têtes.

Practical: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire. Prices: 10?, half-price for students & jobseekers, free for children under 16. Reservations recommended at the Coeur du Perche Tourist Office in Rémalard.

Organized by the Rémalard en Perche Culture Commission.

Espectáculo de magia-mentalismo a cargo de la compañía Les preneurs de têtes.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire. Tarifas: 10?, mitad de precio para estudiantes y solicitantes de empleo, gratis para menores de 16 años. Se recomienda reservar en la Oficina de Turismo de Coeur du Perche, en Rémalard.

Organiza la Comisión de Cultura de Rémalard en Perche.

Magie-Mentalismus-Show der Gesellschaft Les preneurs de têtes.

Praktische Hinweise: im Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire. Eintrittspreise: 10 ?, halber Preis für Studenten und Arbeitssuchende, kostenlos für Kinder unter 16 Jahren. Reservierungen werden beim Office de Tourisme Coeur du Perche in Rémalard empfohlen.

Eine Veranstaltung der Kulturkommission von Rémalard en Perche.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT CdC Coeur du Perche