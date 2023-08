Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « Africa Mia » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 8 décembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Documentaire musical de Richard Minier, Edouard Salier.

C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. En brassant les sonorités, ils deviennent le premier groupe afro-cubain de l’histoire : les Maravillas de Mali.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2023-12-08 20:30:00

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Music documentary by Richard Minier, Edouard Salier.

The story begins at the height of the Cold War, in 1964, when ten musicians from Mali arrived in Castro’s Havana to study music. By mixing sounds, they became the first Afro-Cuban group in history: the Maravillas de Mali.

Practical: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire, Rémalard.

Documental musical de Richard Minier, Edouard Salier.

La historia comienza en plena Guerra Fría, en 1964, cuando diez músicos de Malí llegaron a la Habana castrista para estudiar música. Mezclando diferentes sonidos, se convirtieron en el primer grupo afrocubano de la historia: las Maravillas de Malí.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

Musikdokumentarfilm von Richard Minier, Edouard Salier.

Es ist eine Geschichte, die mitten im Kalten Krieg beginnt, 1964, als zehn Musiker aus Mali in Castros Havanna landen, um dort Musik zu studieren. Durch die Vermischung der Klänge werden sie zur ersten afrokubanischen Band der Geschichte: die Maravillas de Mali.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

