Rémalard en Perche Marché de Noël et Bourse aux jouets Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 2 décembre 2023, Rémalard en Perche. Rémalard en Perche,Orne Marché de Noël au profit de l’A.P.E. pour les enfants de l’école. Bourse aux jouets organisée par l’association Enfance et Partage Normandie. Pratique : Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Christmas market in aid of the A.P.E. for schoolchildren. Toy market organized by Enfance et Partage Normandie. Practical info: Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire, Rémalard. Mercadillo navideño a beneficio de la A.P.E. para escolares. Mercado de juguetes organizado por la asociación Enfance et Partage Normandie. Práctico: Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard. Weihnachtsmarkt zugunsten der A.P.E. für die Kinder der Schule. Spielzeugbörse, organisiert von der Vereinigung Enfance et Partage Normandie. Praktische Hinweise: Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

