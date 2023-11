Loto Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 18 novembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rémalard à l’Espace Octave Mirbeau.

Nombreux lots – Ouverture des portes à 18h30. Petite restauration sur place..

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Loto organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rémalard at the Espace Octave Mirbeau.

Numerous prizes – Doors open at 6.30pm. Snacks on site.

Loto organizado por la Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rémalard en el Espace Octave Mirbeau.

Numerosos premios. Apertura de puertas a las 18.30 horas. Aperitivos in situ.

Lotto, organisiert von der Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rémalard im Espace Octave Mirbeau.

Zahlreiche Preise – Türöffnung um 18:30 Uhr. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

