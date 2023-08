Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « Rude journée pour la reine » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 10 novembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

« Rude journée pour la reine » de René Allio, avec Simone Signoret, Jacques Debary.

Jeanne mène une vie fort triste aux côtés d’un compagnon solitaire secrètement humilié de n’être que veilleur de nuit dans un grand magasin, d’un beau-fils en prison, d’une soeur volage, d’une famille stupide… Pour survivre, Jeanne fait des ménages et rêve en regardant les affiches de cinéma et en lisant des romans photos.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



« Rude journée pour la reine » by René Allio, with Simone Signoret, Jacques Debary.

Jeanne leads a very sad life with a lonely companion secretly humiliated by being only a night watchman in a department store, a son-in-law in prison, a fickle sister, a stupid family… To survive, Jeanne does housework and dreams by looking at movie posters and reading photo novels.

Practical: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire, Rémalard.

« Rude Day for the Queen » de René Allio, con Simone Signoret, Jacques Debary.

Jeanne lleva una vida muy triste con un compañero solitario al que humilla en secreto siendo vigilante nocturno en unos grandes almacenes, un yerno en la cárcel, una hermana huidiza y una familia estúpida… Para sobrevivir, Jeanne se dedica a las tareas domésticas y sueña mirando carteles de cine y leyendo fotonovelas.

Práctica: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

« Rude journée pour la reine » von René Allio, mit Simone Signoret, Jacques Debary.

Jeanne führt ein sehr trauriges Leben an der Seite eines einsamen Gefährten, der heimlich gedemütigt ist, weil er nur Nachtwächter in einem Kaufhaus ist, eines Stiefsohns im Gefängnis, einer flatterhaften Schwester und einer dummen Familie… Um zu überleben, geht Jeanne putzen und träumt, indem sie sich Kinoplakate ansieht und Fotoromane liest.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

