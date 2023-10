L’Huisne, la rivière du Perche Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 3 novembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Après les guerres de 14-18 et 39-45 ou encore les richesses patrimoniales du territoire percheron, l’association Perche Communication s’est intéressée à l’Huisne. Ce nouveau documentaire part à la découverte de la rivière et à la rencontre de celles et ceux qui vivent, travaillent ou aiment créer et flâner au bord de l’Huisne. Après deux salles combles au Rex à Nogent, le film est projeté en séance gratuite vendredi 3 novembre à 20h30 à la salle Octave Mirbeau de Rémalard-en-Perche.

Bande annonce : https://remalardenperche.fr/un-film-sur-lhuisne-vendredi-3-novembre/

Pratique : Sans réservation, dans la limite des places disponibles..

2023-11-03 20:30:00

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Following on from the 14-18 and 39-45 wars and the rich heritage of the Perche region, the Perche Communication association has now turned its attention to the Huisne. This new documentary sets out to discover the river and meet the people who live, work, create and stroll along its banks. After two sold-out screenings at the Rex in Nogent, the film will be shown free of charge on Friday November 3 at 8.30pm at the Salle Octave Mirbeau in Rémalard-en-Perche.

Trailer: https://remalardenperche.fr/un-film-sur-lhuisne-vendredi-3-novembre/

Practical: No reservation necessary, subject to availability.

Tras las guerras del 14-18 y del 39-45 y el rico patrimonio de la región de Perche, la asociación Perche Communication se ha fijado ahora en el Huisne. Este nuevo documental se propone descubrir el río y conocer a las personas que viven, trabajan, crean y pasean por sus orillas. Después de dos proyecciones con entradas agotadas en el Rex de Nogent, la película se proyectará gratuitamente el viernes 3 de noviembre a las 20.30 horas en la Sala Octave Mirbeau de Rémalard-en-Perche.

Trailer: https://remalardenperche.fr/un-film-sur-lhuisne-vendredi-3-novembre/

Información útil: No es necesario reservar, sujeto a disponibilidad.

Nach den Kriegen 14-18 und 39-45 oder dem reichen Kulturerbe der Region Percheron hat sich der Verein Perche Communication nun dem Fluss Huisne zugewandt. Dieser neue Dokumentarfilm geht auf Entdeckungsreise entlang des Flusses und trifft Menschen, die am Ufer der Huisne leben, arbeiten, kreativ sind und gerne flanieren. Nach zwei ausverkauften Sälen im Rex in Nogent wird der Film am Freitag, den 3. November um 20.30 Uhr im Saal Octave Mirbeau in Rémalard-en-Perche in einer kostenlosen Vorführung gezeigt.

Trailer: https://remalardenperche.fr/un-film-sur-lhuisne-vendredi-3-novembre/

Praktische Hinweise: Ohne Reservierung, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

