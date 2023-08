Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « Maloya, l’esprit des femmes » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 13 octobre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Documentaire de Anne-Laure Lemancel & Séverine Nativel en présence des réalisatrices et débat.

Et si le maloya, la musique emblématique de la Réunion, se conjuguait au féminin ? Au gré de quatre portraits croisés, depuis leur ile, les artistes Nathalie Natiembé, Christine Salem, Kaloune et Dilo (Eat My Butterfly), quatre héroïnes, quatre femmes charismatiques et libres, font bouger les lignes de la musique et celle de la société créole.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2023-10-13 20:30:00

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Documentary by Anne-Laure Lemancel & Séverine Nativel, with the directors in attendance and discussion.

What if maloya, the emblematic music of Reunion Island, were conjugated in the feminine? In four portraits, artists Nathalie Natiembé, Christine Salem, Kaloune and Dilo (Eat My Butterfly), four heroines, four charismatic, free-spirited women, shake up the music and Creole society.

Practical info: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire, Rémalard.

Documental de Anne-Laure Lemancel & Séverine Nativel en presencia de los directores y debate.

¿Qué pasaría si la maloya, música emblemática de la isla de Reunión, se convirtiera en un arte femenino? Cuatro heroínas, cuatro mujeres carismáticas y de espíritu libre -Nathalie Natiembé, Christine Salem, Kaloune y Dilo (Eat My Butterfly)- comparten sus retratos de la música y la sociedad de su isla.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

Dokumentarfilm von Anne-Laure Lemancel & Séverine Nativel in Anwesenheit der Regisseurinnen und Diskussion.

Was wäre, wenn die Maloya, die emblematische Musik der Insel La Réunion, weiblich wäre? Die Künstlerinnen Nathalie Natiembé, Christine Salem, Kaloune und Dilo (Eat My Butterfly), vier Heldinnen, vier charismatische und freie Frauen, bewegen in vier Porträts von ihrer Insel aus die Linien der Musik und die der kreolischen Gesellschaft.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

