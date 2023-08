Vente aux enchères Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 16 septembre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

14h : expertise gratuite de vos objets et oeuvres d’art.

18h30 : vente aux enchères en partenariat avec DROUOT.COM avec la commissaire priseur Laudine de Pas au profit de Jeunesse Tout Courts.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2023-09-16 18:30:00 fin : 2023-09-16 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



2pm: free appraisal of your objects and works of art.

6:30pm: auction in partnership with DROUOT.COM, with auctioneer Laudine de Pas, to benefit Jeunesse Tout Courts.

Practical: at Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire, Rémalard.

14.00 h: tasación gratuita de sus objetos y obras de arte.

18.30 h: subasta en colaboración con DROUOT.COM con la subastadora Laudine de Pas en beneficio de Jeunesse Tout Courts.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

14 Uhr: Kostenlose Begutachtung Ihrer Gegenstände und Kunstwerke.

18:30 Uhr: Versteigerung in Partnerschaft mit DROUOT.COM mit der Auktionatorin Laudine de Pas zugunsten von Jeunesse Tout Courts.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme