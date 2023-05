Nuits de Montmartre Espace Octave Mirbeau, 25 juin 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Nuits de Montmartre, d’après Joseph Kessel, avec Pascal Monge, Natacha Fialkovsky, Olivier Cahours, Pascal Storch.

Comédien et musiciennes revisitent l’œuvre et la vie de Joseph Kessel à travers ses Nuits de Montmartre.

En 1927, Joseph Kessel a 30 ans lorsqu’il écrit Nuits de Princes et Nuits de Montmartre. Ces deux romans correspondent à une période de sa vie – de ses jours et de ses nuits – où l’écrivain se laisse emporter par la vie trépidante aux multiples excès des cabarets russes de Montmartre.

Aujourd’hui, un comédien, une chanteuse et des musiciens russes ouvrent le rideau sur une aventure d’une heure quinze, enchevêtrant musique et texte, passant de la vie quotidienne au conte de ces nuits folles de Pigalle des années 20. Par la voix du comédien et la musique des interprètes, les récits de Joseph Kessel décrivent avec force et tendresse ces personnages, princes ou voyous, tous émouvants et drôles dans un Paris à la mode russe.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard – réservation à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard Tél. 02 33 73 71 94. Une organisation de la Commission Culture de Rémalard en Perche dans le cadre des Dimanches Musiaux..

2023-06-25 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-25 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Nuits de Montmartre, after Joseph Kessel, with Pascal Monge, Natacha Fialkovsky, Olivier Cahours, Pascal Storch.

Actor and musicians revisit the work and life of Joseph Kessel through his Nuits de Montmartre.

In 1927, Joseph Kessel was 30 years old when he wrote Nuits de Princes and Nuits de Montmartre. These two novels correspond to a period of his life – his days and nights – when the writer was carried away by the hectic life of the Russian cabarets of Montmartre.

Today, an actor, a singer and Russian musicians open the curtain on a one and a half hour adventure, intertwining music and text, moving from daily life to the tale of those crazy nights in Pigalle in the 1920s. Through the voice of the actor and the music of the performers, Joseph Kessel’s stories describe with strength and tenderness these characters, princes or ruffians, all moving and funny in a Russian-style Paris.

Practical: at the Espace Octave Mirbeau in Rémalard – reservation at the Coeur du Perche Tourist Office in Rémalard Tel. 02 33 73 71 94. An organization of the Culture Commission of Rémalard en Perche within the framework of the Dimanches Musiaux.

Nuits de Montmartre, según Joseph Kessel, con Pascal Monge, Natacha Fialkovsky, Olivier Cahours, Pascal Storch.

Actor y músicos revisitan la obra y la vida de Joseph Kessel a través de sus Nuits de Montmartre.

En 1927, Joseph Kessel tenía 30 años cuando escribió Nuits de Princes y Nuits de Montmartre. Estas dos novelas corresponden a un periodo de su vida -sus días y sus noches- en el que el escritor se dejó llevar por la agitada vida de los cabarets rusos de Montmartre.

Hoy, un actor, un cantante y músicos rusos abren el telón de una aventura de hora y media, entrelazando música y texto, pasando de la vida cotidiana al relato de aquellas noches locas de Pigalle en los años veinte. A través de la voz del actor y la música de los intérpretes, las historias de Joseph Kessel describen con fuerza y ternura a estos personajes, príncipes o pícaros, todos ellos conmovedores y divertidos en un París a la rusa.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau de Rémalard – reserva en la Oficina de Turismo Coeur du Perche de Rémalard Tel. 02 33 73 71 94. Una organización de la Comisión de Cultura de Rémalard en Perche en el marco de los Dimanches Musiaux.

Nuits de Montmartre, nach Joseph Kessel, mit Pascal Monge, Natacha Fialkovsky, Olivier Cahours, Pascal Storch.

Schauspieler und Musikerinnen lassen das Werk und das Leben von Joseph Kessel in seinen Nuits de Montmartre Revue passieren.

1927 war Joseph Kessel 30 Jahre alt, als er die Romane Nuits de Princes und Nuits de Montmartre schrieb. Diese beiden Romane entsprechen einer Periode seines Lebens – seiner Tage und Nächte -, in der der Schriftsteller sich vom hektischen Leben mit seinen vielen Exzessen in den russischen Kabaretts auf dem Montmartre mitreißen ließ.

Heute öffnen ein Schauspieler, eine Sängerin und russische Musiker den Vorhang für ein 1,15-stündiges Abenteuer, das Musik und Text miteinander verflechtet und vom Alltagsleben zum Märchen jener verrückten Nächte im Pigalle der 20er Jahre übergeht. Durch die Stimme des Schauspielers und die Musik der Interpreten werden die Erzählungen von Joseph Kessel mit Kraft und Zärtlichkeit beschrieben, die Figuren, Prinzen oder Ganoven, die alle bewegend und lustig sind, in einem Paris mit russischer Mode.

Praktische Hinweise: im Espace Octave Mirbeau in Rémalard – Reservierung beim Office de Tourisme Coeur du Perche in Rémalard Tel. 02 33 73 71 94. Eine Organisation der Kulturkommission von Rémalard en Perche im Rahmen der Dimanches Musiaux.

